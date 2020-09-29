Meteoroloji uyardı: İstanbul’da yarın da gök gürültülü sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Kayseri’nin batısı ile Eskişehir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı da yapıldı. MGM’nin açıklamasında vatandaşlara dikkatli olunmaları çarğrısı yapılarak şöyle denildi:

* Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon’un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL’DA YARIN DA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji’nin uyarısına göre, İstanbul’da yarın da kuvvetli yağış etkili olacak.

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