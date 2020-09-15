Meteoroloji: Yurdumuz alçak basınç ve cephe sisteminin etkisi altına girecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Gümüşhane’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bu uyarıların başlangıç saatinin bugün 18:00, bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu duyuruldu.

ALÇAK BASINÇ VE CEPHE SİSTEMİ UYARISI

Meteoroloji, sosyal medya hesabından da bir uyarı yaptı. Twitter’dan yapılan paylaşımda yurdumuzun cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen, kuvvetli rüzgarlara ve yağışlara sebep olabilecek alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceğini tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji’nin paylaşımında “Bu sistem kurumumuz tarafından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak meteorolojik değerlendirme ve uyarıları takip etmesi önem arz etmektedir” denildi.