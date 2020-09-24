Meteoroloji’den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı: Yarın etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI YERDE SICAKLIK 5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR YARIN 18:00’E KADAR GEÇERLİ

Uyarıların başlangıç periyodunun bugün saat 18:00, bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu kaydedildi.