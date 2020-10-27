Meteoroloji’den İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Bursa ve İzmir çevreleri ile Manisa ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Meteoroloji yurdun yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu.

MGM’nin uyarısında şöyle denildi:

* Yurdumuzun batı kesimlerinin 28.10.2020 Çarşamba öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

* Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.

* Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

* Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölgelere dair hava durumu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Marmara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyıları çok bulutlu ve İzmir çevreleri ile Manisa’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın doğu ve Mersin’in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.