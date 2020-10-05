Meteoroloji’den yarın için Marmara ve Ege’ye toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden hafif ve arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesinin beklendiğini duyuran MGM, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

Meteoroloji’nin açıklamasında “Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

UYARILAR YARIN 18:00’E KADAR GEÇERLİ

Öte yandan Meteoroloji’nin uyarılarının başlangıç periyodunun bugün saat 18:00, bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu aktarıldı.