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Metiner’den Arınç’a tepki: Yazık!

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesiyle ilgili açıklamalarının ardından 'Bütün bunları devlet katından birisi söylüyor. Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!' diye tepki gösterdi.

Güncellenme: 09:31, 20/11/2020
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Metiner’den Arınç’a tepki: Yazık!

26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliyesiyle ilgili açıklamalarının ardından ‘Devlet katından birisi, Cumhur ittifakına sabotaj’ mesajını paylaştı. Arınç’ın o ifadelerinin ardından paylaşımda bulunan Metiner, Arınç’ın daha önceki açıklamalarına da göndermede bulunarak,

“Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içerde. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK'dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!” mesajını paylaştı.

AKP Bülent Arınç facia istanbul Mehmet Metiner Selahattin Demirtaş
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