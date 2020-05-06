Mevsimlik işçilere Soyer’den destek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kiraz hasadında çalışacak mevsimlik işçilere destek veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa'da 11 Mayıs'ta gönüllülerin de desteğiyle başlayacak kiraz hasadı için Turgutlu ve Torbalı'dan gelecek günübirlik mevsimlik işçileri güvenli mesafeyi gözeterek kiraz bahçelerine taşıyacak. İşçilere içinde maske ve dezenfektan olan hijyen seti de dağıtılacak.

“ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜNÜ DALINDA BIRAKMAYALIM”

Salgın önlemleri kapsamında çocuklara ve yaşlılara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mevsimlik işçilerin bir kısmının meyve hasadına katılamaması ve bu yüzden işgücü ihtiyacının doğması bekleniyordu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Bu zor günlerde kadim kültürümüzde yer alan imece ruhunu canlandıralım, üreticinin ürününü dalında bırakmayalım. El verin hem üreticiyi hem tüketiciyi doyuralım” çağrısı 432 gönüllüden yanıt buldu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meyve hasadına gönüllü destek programı başlattı.

Hasat için diğer illerden gelerek Kemalpaşa'da konaklayacak işçilerin ailelerine ise hijyen setinin yanı sıra içinde kooperatiflerden temin edilen çay, şeker, üç çeşit peynir, bal, zeytin, zeytinyağı, nohut, kuru fasulye, pirinç ve bulgurun bulunduğu gıda paketiyle destek olacak.