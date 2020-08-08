MHP’de Enginyurt depremi: İlçe yönetimi de istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesini 665 ton olarak açıklamasına yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda tepki gösteren Cemal Enginyurt, MHP’den ihraç edilmişti.

Enginyurt’un disiplin kuruluna sevk edilmesine ilk tepkiyi Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz göstermiş ve istifa etmişti. MHP’de ki deprem bununla da bitmedi. MHP Ulubey ilçe başkanı ve yönetim kurulu bugün partiden istifa ettiğini açıkladı.

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU İSTİFA ETTİ

MHP Ulubey ilçe Başkanı Hakkı Yüksel sosyal medya hesabından açıklama yaparak yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Yüksel açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

* Değerli Ulubeyli kardeşlerim ülkücülük adına mücadele verdiğimiz ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek bir çok seçime girdiğimiz Milliyetci Hareket Partisi yönetim kurulu ile fikir ayrılığına girmiş bulunmaktayız.

* Bilinmesini isterim Ordu halkının menfaatlerini savunduğu için partimizden ihraç edilen milletvekilimiz sayın Cemal Enginyurt'a yapılan haksızlığı hazmedemiyoruz. Sayın Cemal Enginyurt dün olduğu gibi bugün de yarın da halkın adamı olarak Ordu’nun halkının menfaatlerini savunacağına inancımız tamdır.

* Ayrıca vekilimizin, il başkanımızın olmadığı yerde yarın bizleri de yok sayacaklar. 19 ilçe başkanımız 1 Kasım sonrası liderinin yanında dimdik durmuştur, ama görünen o ki 19 ilçe başkanlarımızdan birini bu göreve layık görmeyip dışarıdan il başkanı atanıyorsa yapacak bir şeyimiz kalmamıştır.

* Bu vesileler ile birlikte bugün itibari ile ilçe yönetim kurulumuzla birlikte MHP ilçe Başkanlığı’ndan istifa ediyorum.