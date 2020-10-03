MHP’li vekilin makam aracı özel güvenlik görevlisini ezdi

Dün yaşamını yitiren Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenaze namazı Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı.

Cenazeye gelen MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal’a ait makam aracının trafik polisi, özel korumalar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA özel güvenlik görevlisi tarafından araç girişinin yasak olduğu bölgeye alınmadığı görüntülere yansıdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde trafik polisi ve özel güvenlik görevlisinin makam aracının önünde engel oluşturduğu görüldü. Bu sırada gaza basan şoför, özel güvenlik görevlisini ezdi. Görüntüler anbean kaydedildi.

MHP ÖZÜR YERİNE ‘EŞKİYALIK’ DEDİ

MHP’nin resmi sosyal medya hesabı, sosyal medyada dolaşan görüntüyü paylaşarak ‘ANFA Güvenlik kime taşeronluk yapıyor?’ sorusuyla birlikte şu ifadelere yer verdi;

“Yetkisi dahilinde olmayan yerde “eşkiya” gibi yol kesip, TBMM İdare Amiri’nin aracını durdurmak ve hatta şoförünü darp etmeye kalkışmak Ankara B.B’sine bağlı ANFA’nın görevi mi?”

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve partinin resmi hesaplarında paylaşılan gönderide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet’i ve Mansur Yavaş’a seslenildi.

PLAKAYI TAKTI, UYARI DİNLEMEDİ

‘Kırmızı protokol’ plakaya sahip araçta 021 numarası bulunuyor. MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal araçta yer almıyor.

Görüntülerde araç ilk geldiğinde plakanın bant ile kapalı olduğu, şoförün araçtan inerek elinde plaka taşıdığı, plakayı taktığı, tekrar arabaya bindiği görülüyor.

Uyarılara rağmen şoför gaza basarak güvenlik görevlisine çarpıyor.

HABERAL’DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili Haberal’dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haberal, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Merhum Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak maksadıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gittiğim esnada müessif ve münasebetsiz bir olay yaşanmıştır.

*Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla Camii'ye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım.

*Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakaretamiz bir davranışıyla karşılaştım. Bir provokasyon ihtimaline karşılık soğukkanlılık ve sağduyuyla hareket ettim ve otomobilden inip yürüyerek Cenaze Namazı'nın kılınacağı alana intikal ulaştım.

*Arkasında ANFA görevlisinin önyargılı ve tahammülsüz muamelelerinin şoförümü hedef alarak devam ettiğini, hatta fiili müdahalede bulunduğunu Namaz sonrası öğrendim.

*Doğal olarak da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir.

*Olay tamamen bundan ibarettir. ANFA görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır…

*Özellikle gelişmelerden son derece üzgün olduğumu paylaşmak isterim. Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve takibat devam etmektedir…

*Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum…Kamuoyunun takdirlerine konuyu arz ediyorum…