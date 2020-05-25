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Milli boksör tarafından öldürülen Zeynep’in WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Muğla'da geçen gün yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Zeynep Şenpınar'ın cinayetten önceki WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Şenpınar, bir arkadaşıyla olan mesajlaşmalarında katili kastederek "Ahmet'le net bir şekilde bitti. Birbirimizle hiç alakamız yok" ifadelerini kullanmış.

08:41 -
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Olay, dün sabah saatlerinde Menteşe’nin Kötekli Mahallesi’nde meydana geldi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (25) ile milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (26) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

(Foto: DHA / Zeynep Şenpınar)

Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar’ı dövüp göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu hastaneye kaldırıldı. Selim Ahmet K.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

(Foto: DHA / Selim Ahmet Kemaloğlu)

”AHMET İLE NET BİR ŞEKİLDE BİTTİ”

Zeynep Şenpınar’ın (25) bir arkadaşına, “Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de” mesajı attığı ortaya çıktı.

(FOTO: DHA)

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü şüphesi üzerine duruluyor.

Öte yandan Şenpınar’ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar’ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ

Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı. (DHA)

(FOTO: DHA)

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Son güncelleme: 08:47 25.05.2020
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