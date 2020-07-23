Milli kahramana büyük saygısızlık

KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012'de vefat etti. Vasiyeti, oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilmekti. Ancak devlet yetkilileri, “Anıt mezar yapacağız” dedi. Denktaş, Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'nın bulunduğu yerde toprağa verildi.

Denktaş'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Ülkede üç hükümet değişti. Ancak Denktaş'ın defnedildiği yere yapılacağı söylenen anıt mezar bir türlü bitirilemedi. Emekli Albay İsrafil Aydın, Denktaş'ın anıt mezarında karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu, bu vefasızlığa isyan etti. Denktaş'ın kızı Ender Denktaş ise yaşanan süreci şöyle anlattı:

‘BABAM BUNA MI LAYIK!'

*Üç yıl hiçbir şey yapılmadı, sonra anıt mezar ihalesini kazanan şirket biraz oyalandı, gitti. İkinci projede biraz değişiklik yaptık. Yine de istediğimiz gibi olamadı. Son 5 yıldır mimar bir gün bile gelip ne yapıldığına bakmadı. Bina bitti ama içi boş. Müze yapılmadı.

*Oysa babamın eşyaları müzeye gidecekti. Kütüphane ortada yok. Çevre düzenlemesi de yapılmıyor. Anıt mezarın bulunduğu Gönyeli Belediyesi buraya amfitiyatro yapmak istiyor.

*Bunu kabul etmediğimiz için buraya su bile getirmedi. Suyu Lefkoşa Belediyesi veriyor. Bakımsızlıktan etrafı ot-çöp bürüdü. Otları biçmediler, yaktılar. Etraf kül kaplı. Gidip oradaki perişanlığı, mezbeleliği görsünler, acaba babam buna layık mı?

‘BÜYÜK ACILAR İÇİNDEYİZ'

*Madem böyle yapacaktınız neden babamın vasiyetine uymadınız, oğlunun yanına defnetmediniz” diye soran Ender Denktaş şunları söyledi: “Bize çivi bile çaktırmıyorlar. Değişiklik yaparsak dava açacaklarını söylüyorlar.

*Çok büyük acılar içindeyiz. Kabrine gidince önce babamdan özür diliyorum, sonra duamı okuyorum. Devlet sahipleniyor diye ayrı bir yerde toprağa verilmesine izin verdik. Yoksa babamın vasiyetini yerine getirmek isterdik.

‘RANDEVU BİLE VERMEDİLER'

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Ender Denktaş, anıt mezarın tamamlanması için KKTC meclisine de çağrıda bulundu, “Bu rezalet bitsin” dedi ve şu ifadeleri kullandı: “Anıtın durumunu Başbakana anlatmak için ocak ayında randevu istememe rağmen hâlâ verilmedi.

İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve bakanlığın diğer yetkilileri ilgi gösteriyorlar ama anıt mezarın bitmesi için meclis kararı olması gerekiyor. Bir araya gelip işi bitirmiyorlar. Bunları bize yaşatmaya kimin hakkı var? Bugün, devletin önemli makamlarında birileri oturuyorsa, babam ve arkadaşlarının sayesinde.”