Milli Savunma Bakanlığı’ndan Oruç Reis açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir” denildi.

ERDOĞAN: BUGÜN İLK CEVABI ALDILAR

AKP'nin kuruluşunun 19. yılı nedeniyle partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar” açıklaması yapmıştı.