MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 MSÜ sınav tarihi

Corona virüsü slagını sonarsında birçok sınav ertelenmiş ve sınav tarihleri değişmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamalarında 2020 MSÜ sınav tarihini duyurmuştu. Bugün de ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimiyle birlikte MSÜ’nün uygulanacağı tarih kesinleşmiş oldu. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran tarihinde yapılacak.

2020 MSÜ (ASKERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI) NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 MSÜ sınavı tarihini duyurdu. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.



MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.