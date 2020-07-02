MSÜ sonuçları ve cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM 2020 MSÜ sonuç ekranı…

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçları belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden MSÜ sonuçlarını öğrenmeye başladı. MSÜ sonuçları sonrasında ise cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Eğitimini askeri okullarda sürdürecek olan öğrenciler tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden yapmıştı. MSÜ sonuç sorgulama ekranını ve cevap kağıtları erişim linkini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı…

2020-MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2020 MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.30’dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.



2020- MSÜ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH İŞLEMLERİ

2020-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.



DİKKAT! Tercih yapmayan adaylar, Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır. 2020-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini belirlenen tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

– Kara Harp Okulu (KHO),

– Deniz Harp Okulu (DHO),

– Hava Harp Okulu (HHO),

– Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)



Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

– Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

– Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

– Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

– Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

– Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 24. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2020-MSÜ KILAVUZU