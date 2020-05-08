Muğla Valisi uyardı: Seyahat belgesi olmadan kesinlikle gelmeyin

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas-Söke karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında denetimlerde bulundu.

Trafik ekiplerince durdurulan sürücü ve yolcuları hem corona virüsü tedbirleri hem de trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendiren Vali Civelek'e Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

Civelek, yaptığı açıklamada, 02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinin bu yıl corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere örtüşecek şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

EVDEYİM AMA TRAFİK KURALLARI AKLIMDA

Salgın nedeniyle Trafik Haftası etkinliklerinin sosyal mesafenin ve izolasyonun korunması amacıyla trafik ekiplerinin vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Vali Civelek, şöyle konuştu:

* Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde kutlanmaktadır.

* Trafik Haftası bu yıl trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda', ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganlarıyla kutlanıyor.

* Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz için trafik kuralları ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla puzzle ve boyama kitapları hazırlandı ve çocuklarımıza evlerinde trafik ekipleri tarafından dağıtılıyor.

SEYAHAT BELGENİZ YOKSA MUĞLA’ YA GELMEYİN

Muğla'nın seyahat kısıtlaması kalkan iller arasında yer aldığını belirten Civelek, şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam ettiği illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek Muğla'ya giriş yapmak isteyenlerin girişlerine izin verilmeyerek geri çevrileceğini söyledi.

Vali Civelek, şu ifadeleri kullandı:

* İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında, giriş yapan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, evde izleme formu imzalatılıyor.

* Vatandaşların 14 gün süre ile evlerinde gözlem altında kalmaları sağlanıyor ve bu kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgileri başta sağlık birimleri olmak üzere muhtarlar ve kolluk birimleriyle paylaşılarak, Valiliğimiz koordinasyonunda takibi sağlanıyor.

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