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Muğla’da sahte alkol bir can daha aldı

Muğla’nın Milas ilçesinde içtiği sahte alkol sonrası fenalaşan emekli Yüksek Orman Mühendisi Ali İzzet Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan ölümle birlikte Muğla'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e, Türkiye genelinde ise 81'e yükseldi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 22:56, 27/10/2020
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Muğla’da sahte alkol bir can daha aldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki emekli Yüksek Orman Mühendisi Ali İzzet Uslu dün akşam saatlerinde içtiği sahte rakı nedeniyle fenalaştı.

Görme bozukluğu ve mide bulantısı yaşayan Uslu, yakınlarının çağırdığı ambulans ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Uslu'nun bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

EVİNDE 5 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Uslu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili yaptığı araştırmada Uslu'nun evinde 5 litre kaçak alkol ele geçirdi. Alkolün, Uslu'nun kendisi tarafından mı yapıldığı veya başka bir yerden mi temin ettiğinin araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili üç kişinin ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Muğla’da sahte alkolden ölenlerin sayısı ise 4’e yükseldi.

SAYI 81'E YÜKSELDİ

9 Ekim’den bugüne Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

– İzmir: 35
– İstanbul: 10
– Aydın: 8
– Kırıkkale: 7
– Mersin: 8
– Kırklareli: 4
– Muğla: 4
– Zonguldak: 2
– Tekirdağ: 2
– Trabzon: 1

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