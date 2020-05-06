Muğla’ya girişlerde denetimler artırıldı!

Aydın yolunun Muğla giriş noktasındaki uygulama noktasında trafik ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında uyaran Muğla Valisi Esengül Civelek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan tedbirlere tüm vatandaşlarımızın mutlaka riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

Muğla'nın seyahat kısıtlaması kalkan iller arasında yer aldığını belirten Vali Civelek, tedbiri elden bırakmayarak corona virüsü ile etkin mücadelenin il genelinde titizlikle devam ettiğini, Muğla'ya giriş ve çıkışlarda denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

İZİN BELGESİZLER ALINMAYACAK

Vali Civelek, seyahat kısıtlaması devam eden illerden özel araçlarıyla Muğla'ya giriş yapmak isteyen vatandaşlardan seyahat izin belgesi olanlar haricinde hiç kimsenin alınmayacağını belirtti.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan yolcuları trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyaran Vali Civelek, sürücü ve yolculardan corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında araç içerisinde de sosyal mesafeyi gözetmelerini ve maske kullanmalarını hatırlattı.

Vali Esengül Civelek, şunları söyledi:

* Muğla'nın giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücü ve yolcuların, sağlık görevlilerince, ateş kontrolü yapıldıktan sonra kimlik ve adres bilgileri alınıyor.

* Şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor.

* Vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor.

* Gözetim altında kalanların da ilgili kurumlar tarafından gerekli takipleri yapılıyor.

Denetlemeleri sırasında Vali Civelek'e Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.