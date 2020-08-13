Muhalefete mermili tehdide 6 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya hesabından mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek tehdit içerikli paylaşım yapan AKP üyesi Mehmet Emin Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Emin Göç'ün içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaştığı, paylaşımında CHP ve HDP genel merkezlerini etiketlediği belirtildi. İddianamede, CHP ve HDP genel merkezinin ve tüzel kişiliğinin hedef alındığı kaydedildi.

“EYLEM BASİT BİR TEHDİDİ AŞMAKTADIR”

İddianamede, Mehmet Emin Göç'ün paylaşımı ve yazısının bütün olarak ele alındığında eyleminin basit bir tehdidi aştığı vurgulanarak, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun CHP tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olduğu kaydedildi. Gerçekte hedef alınan kişilerin CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu belirtildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Mehmet Emin Göç'ün “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.