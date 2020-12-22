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Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce’nin başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık gerçekleşti. FED eski ekonomisti ve toplum bilimci Erkin Şahinöz, ‘Memleket Hareketi’nden ayrıldığını açıklayarak, “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:32, 22/12/2020
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Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül’de başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık Kurucu Kurul’unda yaşandı.

“HAREKETE BAŞARILAR”

‘Memleket Hareketi'nden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran FED eski ekonomisti ve toplum bilimci Erkin Şahinöz, “Kurucu Kurulu'nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sayın Başkan'a ilettim. ‘Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım'. Harekete başarılar” ifadelerini kullandı.

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