Murat Hakan Uzan kimdir? Hakan Uzan kaç yaşında ve nerelidir?

Gün içerisinde en fazla merak edilen isimler arasına Murat Hakan Uzan’da dahil oldu. İnternette sıkça araştırılmaya başlanan Hakan Uzan’ın yaşamına dair bilgileri sayfamızda sizler için derledik.

MURAT HAKAN UZAN KİMDİR?

Hakan Uzan ya da tam ismiyle Murat Hakan Uzan 1967 yılında Sakarya Adapazarı’nda doğmuştur. Bir dönem Türkiye’nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden ve bir dönemin zengin kişilerinden biridir. Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerinden biri ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın kardeşidir.

2003 Yılında TMSF’nin İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanların tüm malvarlığına el koymasıyla Babası Kemal Uzan’la birlikte haklarında yakalanma emri verilmiştir.

İş Hayatı

Hakan Uzan, 2003 yılında malvarlıklarına el konulana kadar Star Medya Grubunun, Kral TV, Telsim, Türkiye İmar Bankası ve Adabank bunun yanında ÇEAŞ, Kepez Elektrik Dağıtım gibi kuruluşların, Babası Kemal Uzan ve Ağabeyi Cem Uzan ile birlikte patronlarından biri olarak iş yaşamına devam etmiştir. 2017 yılında Vertu şirketini satın aldı.

Özel Hayatı

Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur.