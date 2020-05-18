Mustafa Karataş kimdir? Mustafa Karataş nereli?

İlahiyat hocası olan Mustafa Karataş, Ramazan aylarında yaptığı programlarla tanınıyor. Peki, Mustafa Karataş kaç yaşında ve nereli?

MUSTAFA KARATAŞ KİMDİR?

Hadis anabilim dalı öğretim üyesi Karataş, 20 Mart 1961 tarihinde Sivas’ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşında iken Karabük’e taşındılar. İlkokulu ve ortaokulu Karabük’te okuyan Mustafa Karataş Kastamonu’da İmam Hatip Lisesi’ne başlayıp Sakarya’da bitirdi. 1980 yılında İstanbul’a geldi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1989 yılında Hadis yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamladı.

Mustafa Karataş, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı, Rehberlik Danışmanlık Birimi Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevleri yerine getirdi. Karataş, Güzel Sanatlar/Hüsn-ü Hat ve Hadis dersleri verdi. Otuzdan fazla ilmi makalesi yayınlanan ve pek çok eseri ve tebliğleri bulunuyor.

Karataş, 2004 yılından itibaren televizyon programı yapıyor ve bugüne kadar Cuma Sabahları ve Muhabbet Kapısı olmak üzere beş yüzden fazla canlı yayın düzenledi.İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mustafa Karataş, onursal başkanlığına ve televizyon programlarına devam ediyor. İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Karataş, evli ve dört çocuk babasıdır.