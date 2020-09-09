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Müzik yasağına tepki: Ekmeğimizden elinizi çekin

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine salgın önlemlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre, restoran, kafe gibi içme-yeme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek. Okullar, fabrikalar, AVM'ler, ibadet yerleri açıkken, miting ve parti toplantıları yapılırken müziğin yasaklanması tepkiyle karşılandı. Kuşadası'nda kafe sahibi ve müzisyen Hicran Koçman "Allah rızası için ekmeğimizden elinizi çekin" diye isyan etti.

Latif SANSÜR
12:37 -
Haberler Gündem
Müzik yasağına tepki: Ekmeğimizden elinizi çekin

Kuşadasın’da kafe sahibi ve müzisyen Hicran Koçman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sosyal medyadan “Allah rızası için ekmeğimizden elinizi çekin” diye seslendi.

“BİR ALİŞAN OLAMADIK”

Koçman, sosyal medya hesabından şu sözlerle isyan etti:

* Madem çalıştırmayıp sadece bizleri kapatıyorsunuz, o zaman koca devletimiz neden bizim faturalarımızı, kredilerimizi, kiralarımızı, mutfağımızı ödemiyor, kılını bile kıpırdatmıyor?

*  Bu birüs müzikten nefret edip bir anda çopalıyor mu? Neden sadece bizleri mağdur ediyor?

* Sizlere yakın ünlü camiadaki solistlerin konserlerine ödeme yaptığınızda hiçbirimiz beddua, sitem etmedik.

* Keşke bize de destek için konserler düzenlenseydi, keşke bize de gelir olanakları yaratılsaydı. Bir Alişan, bir Demet Akalın olamadık.

* Bizlerin mesleğini günahmış gibi düşünen herkesi Allah’a havale ediyorum, vicdanı ile bir an önce hesaplaşmasını temenni ediyorum.

* Müziğimizi, sanatımızı siyasetin pis ve kanlı ellerine teslim etmeyeceğiz.

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Son güncelleme: 12:39 09.09.2020
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