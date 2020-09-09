Müzik yasağına tepki: Ekmeğimizden elinizi çekin

Kuşadasın’da kafe sahibi ve müzisyen Hicran Koçman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sosyal medyadan “Allah rızası için ekmeğimizden elinizi çekin” diye seslendi.

“BİR ALİŞAN OLAMADIK”

Koçman, sosyal medya hesabından şu sözlerle isyan etti:

* Madem çalıştırmayıp sadece bizleri kapatıyorsunuz, o zaman koca devletimiz neden bizim faturalarımızı, kredilerimizi, kiralarımızı, mutfağımızı ödemiyor, kılını bile kıpırdatmıyor?

* Bu birüs müzikten nefret edip bir anda çopalıyor mu? Neden sadece bizleri mağdur ediyor?

* Sizlere yakın ünlü camiadaki solistlerin konserlerine ödeme yaptığınızda hiçbirimiz beddua, sitem etmedik.

* Keşke bize de destek için konserler düzenlenseydi, keşke bize de gelir olanakları yaratılsaydı. Bir Alişan, bir Demet Akalın olamadık.

* Bizlerin mesleğini günahmış gibi düşünen herkesi Allah’a havale ediyorum, vicdanı ile bir an önce hesaplaşmasını temenni ediyorum.

* Müziğimizi, sanatımızı siyasetin pis ve kanlı ellerine teslim etmeyeceğiz.

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