“Namlı dolandırıcı” bu kez polisten kaçamadı

Başkalarına ait araba, ev ve meyve bahçelerindeki ürünleri kendisininmiş gibi satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve geçmiş tarihlerde 50 farklı dosyadan hapis yatan Orhan Oğuz (30), 18 ayrı dolandırıcılık suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırdı. Hapis cezası nedeniyle aranan Oğuz, 2018 yılının Mart ayında, Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde gezerken yunus ekipleri tarafından tanındı. Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli, yakalanmamak için güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada sağ omzundan vurulmasına rağmen kaçarak izini kaybettirdi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI FİRAR ETTİ

Polis ve jandarma tarafından her yerde aranan Orhan Oğuz, 2019 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kalçasından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklan Orhan Oğuz, Mersin Açık Cezaevi’ne konuldu. Orhan Oğuz geçtiğimiz 28 Nisan’da ise Covid-19 nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktı, ancak cezaevine dönmedi.

İKİ EV ARASINDA SIKIŞTIRILDI

Bu tarihten sonra cezaevi firarisi olarak aranan Orhan Oğuz’un Çavuşlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit eden Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Bölgeyi abluka altına alan ve şüphelinin kaçmasını engellemek için sokak haricinde çatılarda da konuşlanan polis, Oğuz’u iki ev arasında sıkıştırarak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Oğuz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.