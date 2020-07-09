Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları

Esenyurt’ta önceki gün akşam saatlerinde bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.

BANYODA FENALAŞTI

Bu sırada 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinin banyosunda, epilepsi krizi nedeniyle bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

“Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek olay yerine gelen ambulansa koşan baba kucağındaki çocuğu görevlilere teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. (İHA)