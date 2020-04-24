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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruç için niyet ne zamana kadar niyet edilir?

Müslüman, Ramazan ayında oruç tutmakla yükümlüdür. İmsak vaktinde yemeyi ve içmeyi bırakan müminler aynı zamanda oruç tutmak için sözle niyet etmelidir. Ramazan ayında oruç tutmak İslam’ın beş şartından biridir. Akli dengesi yerinde olan ve ergenliğe girmiş her Müslüman, Ramazan ayında oruç tutmakla yükümlüdür. Peki niyet etmeyi unutursak ne olur? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

08:23 -
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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruç için niyet ne zamana kadar niyet edilir?

Orucun esasını oluşturan “Günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini adet veya bir perhizden ayıran tek şey niyet etmektir. Oruca nasıl ve ne zaman edilir Diyanet açıkladı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Diyanet İslam kaza Müslüman oruç Ramazan
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