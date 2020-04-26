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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: 11 Mayıs’a kadar durduruldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, corona virüsle mücadele kapsamında iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

17:56 -
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: 11 Mayıs’a kadar durduruldu

Corona virüsle mücadele kapsamında iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulması kararlaştırılmıştı. Bu süre 11 Mayıs’a kadar uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulması 11.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.” DHA

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Son güncelleme: 17:57 26.04.2020
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