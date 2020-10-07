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Numara engelleme anlaşılır mı? Numara nasıl engellenir?

Görüşmek istemediğimiz fakat sizi arayan kişiler ile ile iletişim kurmanıza gerek kalmadan işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Yapılan numara engelleme işlemi sonrasında Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarınızı arayan kişiler meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor.

12:23 -
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Numara engelleme anlaşılır mı? Numara nasıl engellenir?

Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı farklılık gösteriyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz.

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır

ANDROİD NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir'e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır

MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır

Numara engelleme nasıl olur? Numarayı engellediğim anlaşılır mı?

NUMARAYI ENGELLEDİĞİM ANLAŞILIR MI?

Sizi arayan numarayı engellediğiniz karşı tarafa bildirilmez.

Android iPhone Microsoft Windows
Son güncelleme: 12:24 07.10.2020
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