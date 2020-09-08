OdaTV davasında savcı ceza istedi

MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in yargılandığı davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

İstanbul Ağır Ceza mahkemesinde yarın görülecek duruşma öncesi savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, tüm sanıkların MİT Kanununa muhalaefet ve “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama” iddiasıyla 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETSİN” TALEBİ

Mütalaada, “Sanıkların savunmalarının kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ve bu şekilde sanıkların üzerine atılı bulunana Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerinin ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerinin, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yayımlanmak ve açıklamak suretiyle Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suç ile ‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama’ suçlarını işledikleri” öne sürüldü.

Savcı ayrıca, tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı, yurt dışında olduğu belirtilen Erk Acarer’in de dosyasının ayrılmasını talep etti.