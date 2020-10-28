‘Öğrencilerin sırtındaki kamburu alın’

SÖZCÜ, üniversiteyi bitirdikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ile karşı karşıya gelen yaklaşık 3.5 milyonun SÖZCÜ’sü oldu. #KYKBorçlarıSilinsin çağrısına destek çığ gibi büyüdü.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2 yıl önce verdikleri kanun teklifini hatırlatarak, “Hala ses yok. Sanırım ‘abartılı' buldular” dedi. Hakverdi, “Birçok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçları silinirken yüksek öğrenim öğrenci ve mezunlarının aldığı krediler de karşılıksız olması ve kredi borcu silinmeli. İşsizlik yüzünden bunalmış gençlerimiz, sırtında kamburdan kurtarılmalı'' açıklaması da yaptı.

GENÇLERİN ÇOĞU GÜNÜ KURTARIYOR:

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de gazetemizin kampanyasına katılarak, “3 milyonun üzerinde üniversite mezunu genç #KYK borcunu ödeyemedi. Çünkü gençler işsiz, çünkü gençlerin çoğu günü kurtaracak, mesleklerinden bağımsız işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Milyarlarca lira vergi borcu silinebiliyorsa #KYK borçları da silinebilir. #KYKBorçlarıSilinsin” dedi.

YAPILANDIRMA YETMEZ

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek “Yaklaşık 3 milyon 100 bin genç KYK borcunu ödeyemedi. Her 4 üniversite mezunu gençten 3’ünün işsiz olduğunu düşünürsek; KYK borçlarını sadece yapılandırmak gençlerimizin sorunlarımızı çözmez, yüklerini hafifletmez. Gelecekleri paradan daha değerli” çağrısı yaparken, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de kredi borçlarının silinmesi gerektiğini belirterek, “Kanun teklifimiz bir yıldır bekliyor” dedi.