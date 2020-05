Olağanüstü mecliste salgın değil siyaset konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, corona virüsü salgını ile mücadele sürecinde bir takım ekonomik önlemler almak üzere gerçekleştirdiği olağanüstü oturumda bir dizi karar alındı.

Olağanüstü gündemde Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı meclis üyelerinin meclis öncesinde üzerinde uzlaşmaya vardığı maddelerin çoğunun oturum sırasında AKP grubu tarafından değiştirilerek oya sunulması tartışma yarattı.

“RAKAMLAR DEĞİL SİYASET KONUŞTU”

Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının sonunda alınan kararlar ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak şunalrı söyledi:

* Alınan kararların İBB ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Ama ne yazık ki belediyelerin bütçe yönetimi konusunda kötü bir sürecin yönetildiği toplantı olmuştur.

* Bütçe gerçekçi ele alınmamıştır. Bunun üzüntüsünü paylaşmak istiyorum. Bütçe bir gerçek manzumesidir, rakamlar konuşur. Siyasetin konuşmayacağı bir pandemi dönemi olmasını dilerdik. Ama bu yönüyle de eksik bırakılmıştır.

İmamoğlu, bu süreçte Güney Kore hükümetinin yerel yönetimlere 135 milyar lira kaynak ayırdığını, Türkiye'de ise belediyelerin kasasına girmiş bir kuruş olmadığını, üstüne kendi kaynak arayışlarına engel olunduğunu söyledi.

İŞTİRAKLERİN KAYNAK TALEBİ DE SINIRLANDIRILDI

Meclis oturumunda, çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu tarafından İBB'nin toplam 4 milyar 275 milyon liralık borçlanma talebi 648 milyona, İETT'nin 230 milyonluk talebi 100 milyon liraya, İSKİ'nin 765 milyonluk borçlanma teklifi de 250 milyon TL'ye düşürüldü.

İBB iştirak şirketlerinin salgın sürecinde azalan gelirleri nedeniyle 16 şirketin bütçelerine destek olarak toplam 1,9 milyara yakın iç borçlanmayla kaynak sağlamasını içeren teklif de AKP'ye takıldı. Talepler kısıtlanarak İGDAŞ'a 500 milyon lira, İSTAÇ'a 42 milyon lira, METRO A.Ş'ye 30 milyon lira iç borçlanma yapabilme yetkisi verildi.

“İGDAŞ SİYASİ ARPALIK OLARAK KULLANILDI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şirketlerin borçlanma talebinin tırpanlanmasına tepki göstererek şunları söyledi:

* İGDAŞ için öngördüğümüz 1 milyar 50 milyon liralık borç, 500 milyon liraya indiriyorlar. İGDAŞ geçmiş dönemde nakit akışı son derece iyi olan, borçlanmaya ihtiyacı olmayan bir şirketti.

* Ancak İBB'nin 2017 ve 2018 yıllarında içine düştüğü nakit darboğazda bu şirket bir siyasi arpalık olarak kullanıldı. İBB'nin İGDAŞ'tan çektiği para 1 milyar 740 milyon liradır.

* Bu rakamdan dolayı İGDAŞ, BOTAŞ'a olan borçlarını ödemede temerrüde düşmüştür. Tek gerekçisi geçmiş dönemin hatalı mali anlayışıdır.

* AKP, kısıtlamalarla bu şirketlerin batmasına neden olan kararlar alıyor. İETT talebini kıs, İBB'nin talebini kıs, şirketlerin talebini kıs sonra gel bize finansman anlat. Biz bunu yemeyiz.

* Pandemi sürecinde dünyanın her yerinde her ülke, her siyasi parti, her belediye, her vatandaş ihtiyacı olana yardım etmek için çaba sarf ederken, yardımı engellemeye çalışan bir AK Parti var. Bunu gördük. Şimdi de meclisteki gücünü kullanarak siyasi kararlar alarak İBB'nin borçlanmalarını engellemeye, batırmaya çalışıyorlar.

ENÇOK YARDIM TALEBİ AKP’Lİ BELEDİYELERDEN GELDİ

İstanbul'da doğal afet, salgın gibi acil durumlarda ihtiyacı olanlara sosyal yardım incelemesi yapılmadan doğrudan yardım edilebilmesi için yapılmak istenen yönetmelik değişikliği de tartışmalar arasında AKP ve MHP grubu tarafından reddedildi.

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, “Olağanüstü hallerde vatandaşın evlerine gidip sosyal yardım incelemesi yardımı geciktiriyor. Sonuçsuz kalıyor. Bu süreçte en çok yeni yardım talebi de AKP'li belediyelerden geldi. İhtiyacı olmayan kimse ‘bana koli gönder' diye başvurmaz. Vatandaşa güvenelim. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir” dedi.

İMAMOĞLU: İFTİRANI MİSLİ İLE İADE EDİYORUM

İmamoğlu da şu anki yeni yardım başvurularında sosyal yardımın uygun olup olmadığını araştırmanın en az 2 yıl süreceğini belirterek makul bir düzenleme yapılmasını önerdi.

AKP'li meclis üyesi Muhammed Kaynar ise “Biz vatandaşa güveniyoruz, CHP'li belediye başkanlarına güvenmiyoruz” karşılığını verdi. İmamoğlu da “İnsan kendini bildiği gibi karşısındakini düşünürmüş. İftiranı misli ile iade ediyorum” karşılığını verdi.

AKP'Lİ BELEDİYELER YARDIM KOLİSİ DAĞITMADI

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın mecliste yaptığı konuşmada yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımına aşamasına AKP'li ilçe belediyelerinin katılmadığını açıklaması tartışma yarattı.

Subaşı konuşmasında şunları kaydetti:

Dağıtım için AKP'lilere de çağrı yaptık. Gelmediler. AKP'li belediyeler de katılsaydı 20 günde yaptığımız işi 5 günde yapardık. Maske işinde olduğu gibi elinize yüzünüze bulaştırdınız.

* Ermenistan'a, İsrail'e yardım gönderdiniz CHP'li belediyelere yardım etmediniz. İBB kolisini Esenler Belediyesi dağıtsaydı ne olurdu? Biz size güveniyoruz doğru yerlere dağıtacağınız konusunda. Ama AKP işbirliği yapmadı.

“İKİ KEZ ÇAĞIRDIK GELMEDİNİZ”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da belediyelerine beraber koli dağıtma teklifinin gelmediğini söyledi.

Bunun üzerine İmamoğlu da Yenikapı'da yardım için kurdukları koordinasyon merkezinde iki kez yardımların organizasyonu ile ilgili toplantı yapıldığını hatırlatarak “Bütün belediyelere çağrı yapıldı. Siz gelmediniz, hiçbir toplantıya katılmadınız. Katılanlara yola devam ettik” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI DA BENİM, İBB BAŞKANLIĞI DA BENİM”

Oturumda bir tartışma da önceki dönemde yapımı durdurulan Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesine ilişkin raporun oylanması sırasında çıktı.

AKP grubu, İBB'nin bu hattı yapamadığı için devrettiğini savundu. İmamoğlu da AKP grubuna yanıt vererek hattın yapımının 2018 yılında durdurulduğunu, 8 ay sonra tekrar başlama talimatı verildiğini ve kendilerine yüzde 7'si yapılabilmiş bir hat bırakıldığını söyledi.

İmamoğlu konuyla ilgili şunları kaydetti:

* Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistemi, ihalenin zafiyetleri yüzünden dış borçlanma olmayan bir hat. İlgililerden destek istedik. İller Bankası'ndan sağlanacak 100 milyon avro destekle yetiştirebileceğimizi beyan ettik.

* Ancak, devletin resmi makamları ve bankaları bize kredi vermeyeceklerini beyan ettiler. Bu metronun yapılması da gerekiyor, orada bir şehir hastanesi yapıldı.

* Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu metronun Bakanlığa devredilerek hızlı bir şekilde yapılması ve bittikten sonra bu paranın İBB'nin bütçesinden kesilmesi kararlaştırıldı.

* Biz zaten yapmak için kaynak istiyorduk. Şimdi kaynağı Cumhurbaşkanlığı kendi kullanıp yapacak. Bizim için Cumhurbaşkanlığı da benim, İBB Başkanlığı da benim.

* Dolayısıyla fark etmez, o da yapsa devletin, bu da yapsa devletin. Bu işin yapılması için zevkle iş birliğine varız.

İSKİ FATURALARI 3 AY ERTELENDİ

İBB Meclisi'nde tartışmalar arasında İstanbulluları rahatlatacak bir dizi karara da imza atıldı. Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren rapor oy birliğiyle onaylandı.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLER ÜCRETSİZ YARARLANACAK

İBB'ye ödenmesi gereken ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller ile satışların 3 ay ertelenmesi ve kiracıların faaliyette bulunmadığı süredeki kiraları ödememesi konusunda karar alındı.

İBB'nin reklam alanlarının kiralarının da 3 ay süreyle ertelenmesi karara bağlandı. İBB Meclisi salgın nedeniyle evsel ve ticari İBB'nin geri dönüşüm tesislerine kabul fiyatını 103 liradan 50 liraya düşürdü.

Bayrampaşa Otogarı da pandemi süresince şehirler arası otobüsler için ücretsiz hale getirildi.