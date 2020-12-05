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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara’da dün akşam 26 numaralı çekiliş yapıldı. Canlı olarak yayınlanan çekilişte büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “10-11-12-16-18-20-26-29-33-34-35-43-47-48-50-52-55-66-67-69-71-75” oldu.

Güncellenme: 08:49, 05/12/2020
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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak için belirlenen 20 numara içerisinden 10 doğru tahmin yapmak gerekiyor.

Dün akşam gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve On Numara bir kez daha devretti. Dokuz bilen 21 kişi ise 5 bin 586 liranın sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 4 Aralık 2020 tarihli 26. çekiliş sonuçları şu şekilde; “10-11-12-16-18-20-26-29-33-34-35-43-47-48-50-52-55-66-67-69-71-75”

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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