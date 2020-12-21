Önce tesis amiri oldu, sonra arkadaşlarına kıyak geçti

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayda, iddialara göre İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan hakkında, bir tanıdığını müfettiş olarak tanıtıp personelin ifadelerini aldırdı. Personeli işten çıkarmakla tehdit ederek Murat Turan’ı suçlamalarını isteyen Kasapoğlu, bir kadın personele de müdürü tacizle suçlamasını istedi.

Tutulan tutanaklarla Turan valilik tarafından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılırken, personelin ifadesini alan kişinin müfettiş olmadığını öğrenip Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu olayı ardından İl Müdürü Kasapoğlu, kurumda Murat Turan’a yakın kişilerinde görev yerlerini değiştirmeye başladı. İlkadım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunun Amiri olan Hakan Oran’ı hiç bir neden göstermeden görev yerini değiştirerek ARGE Birimine gönderdi. Yerine de işçi kadrosunda bulunan güreş antrenörü Mehmet Baysal’ı kurum amiri yaptı.

GÖREVLENDİRME YAZISINDA İŞÇİ OLDUĞU GİZLENDİ

Taşeron işçi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Mehmet Baysal, daha sonra kadroya geçirildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu 29.09.2020 tarihli Valilik makamına gönderdiği görevlendirme talep yazasında Baysal’ın işçi kadrosunda olduğundan bahsedilmezken, sicil numarası verilerek “Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan 3….8 sicil numaralı güreş antrenörü Mehmet Baysal’ın Mustafa Dağıstanlı Spor Salonun Tesis Amiri olarak görevlendirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim” denildi. Yazıyı Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü imzalayarak oluru verince de Baysal tesis amiri oldu.

PERSONEL OLMAYAN TANIDIKLARI SALONDA GÖREVLENDİRDİ

Tesis amiri olan Mehmet Baysal, görevi devraldıktan sonra kapalı spor salonunda yapılan müsabakalara kendi kardeşi ile tanıdıklarını görevlendirdiği ileri sürüldü.

İddialara göre işçi kadrosundan güreş antrenörü olan Baysal, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda Samsunspor Erkekler 1. lig, Canik Belediyespor Bayanlar Süper lig ve İlkadım55 Gençlik Spor Kulübü 2. lig erkekler basketbol müsabakalarında 2020-2021 sezonu boyunca görev yapacak personellerin isimleri arasına Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli olmayan kardeşi Ahmet Baysal ile arkadaşları olan Tolga G., Yunus E., Güler Ş., ve Yavuz A.’nın da isimlerini ekleyerek kaymakamlığa bildirerek onay aldı. Bazıları Halk Eğitim bünyesinde spor kursu açan bu kişilere görev yaptıkları maçlar başına para ödemesi yapılması için kulüplere bordro gönderildi.