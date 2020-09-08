Otobüs, metrobüs ve metrolarda ayakta yolcu yasaklandı mı?

Otobüs, metro ve metrobüsleri de içeren toplu ulaşım hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. “Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor.” diyen Erdoğan, tüm illerde toplu taşımada ayakta yolcu alımına izin verilmeyeceğini söyleyerek, riskli illerde kapasite sınırlamasına gidilebileceğini belirtti.

OTOBÜS, METRO, MİNİBÜS VE METROBÜSTE AYAKTA YOLCU YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde kapasite sınırlamasına gidilebilecektir. Esnek mesai yaygın şekilde tatbik edilecektir.

* Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

* Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir.

* İçişleri Bakanlığımız yayınladığı genelgelerle salgın tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor.

TOPLU ULAŞIMDA AYAKTA YOLCU KARARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

3 Haziran’da İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre;

* Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına

*Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına,

*Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına,

karar verilmişti.