Oyuncak drone havalandırdı, 8 bin lira ceza yedi

Kahramanmaraş'ta drone ile 3 dakikalık çekim yapan Fatih Nar’a 8 bin lira idari para cezası uygulandı.

Drone uçurabilmek için Sivil Havacılık Kurumu’nda gerekli bilgilerinin bulunduğunu söyleyen Nar şöyle konuştu:

* Bizler Kahramanmaraş'ta hizmet veren bir firmayız. Firma olarak drone eğitimleri vererek uçuşlar yapıyoruz.

500 GRAM KRİTERİ

* Eğitimler sonunda sertifika verme yetkimiz de bulunuyor. Kentimizin drone görüntüleriyle tanıtımını yapıyoruz.

* Geçen günlerde ise 249 gramlık bir oyuncak statüsündeki bir drone ile yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir uçuş yaptık.

* 3 dakikalık da bir görüntü aldık. Bununla ilgili 8 bin lira gibi bir ceza yedik.

* Normal şartlarda drone uçurmak için ehliyet ve izin almak gerekiyor ve bizler uyguluyoruz.

* Fakat Sivil Havacılık Kurumu'nun sitesinde 500 gram ağırlığındaki drone uçurabilmek için herhangi bir ehliyet ya da izin almak gerekmiyor.

MESLEKTAŞLARINI UYARDI

Drone uçuran meslektaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Nar, “Drone dünyada hızla gelişen bir teknoloji ve insanlar uçurmak istiyor. Artık ihtiyaç haline geldi ve Kahramanmaraş'ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge. Öncelikle yetkililerden açılmasını istiyoruz ve yasal çerçevede izin alıp uçmak istiyoruz. Ama uçuş yasak. Buradan tüm drone uçuran arkadaşlara sesleniyorum, dikkatli olun ve yasal çerçevede uçurun” diye konuştu. (İHA)