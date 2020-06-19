Özdil ve Dündar’dan SÖZCÜ davası açıklaması

Duayen gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, gazeteci Merdan Yanardağ’ın sunduğu 5. Boyut programında katıldı.

Programda konuşan Özdil, “SÖZCÜ davasına değinerek, “SÖZCÜ gazetesi ve bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çünkü doğruları yazıyor. Bugün SÖZCÜ gazetesinin neredeyse yargılanmayan yazarı yok. SÖZCÜ gazetesinin yargılanması, mahkum olması yani linç edilmesi, yani patronu hakkında, yazarları hakkında mahkumiyet kararları verilmesi ve iftira atılması o kadar normal bir hale gelmiş ki, şaşılacak bir durum” dedi.

“BU OLACAK İŞ DEĞİL”

Uğur Dündar da SÖZCÜ davasıyla ilgili, “Ben 2012’de yazmaya başladım Sözcü’de, FETÖ kelimesini kullanan ilk gazetedir. Dava açıldığında, bunun bambaşka bir istikamete evrileceğini düşündüm. FETÖ’ye ilk defa FETÖ diyen gazeteye siz FETÖ’cü diyorsunuz. O zaman herkese, her türlü iftira atılabilir demektir, yargı eliyle buna onay vermek demektir. Bu olacak şey değil” ifadelerini kullandı.