Özel hastanelerde corona vurgunu

Türkiye'de günlük vaka sayısının 30 binlere ulaşmasıyla birlikte kamu ve özel hastaneler alarm vermeye başladı. Özel hastanelerin gecelik fiyatları 10 bin TL'ye kadar çıktı. Tedavi sürecinin bir hafta sürmesi durumunda bir corona hastasına çıkarılan fatura 70 bin TL'yi buluyor. İstanbul'da farklı semtlerde farklı hastanelerin bir gecelik fiyatını araştırdık.

Telefonla arayıp bilgi aldığımız özel hastanelerdeki fiyatlar SGK'lı ve SGK'sız olarak 2 bin ila 10 bin TL arasında değişiyor. Ancak aradığımız tüm hastaneler şu an için yoğun bakımda yer olmadığını söyledi. İşte İstanbul'da bazı özel hastanelerin bir gecelik yatış için istedikleri fiyatlar:

– Bağcılar'da tek gecelik yatış ücreti SGK'lı ise 3 bin, değilse 7 bin TL'den başlıyor. Yoğun bakımında yer yok. 25-30 hasta yoğun bakım sırası bekliyor.

– Esenler'deki özel bir hastane sadece yatış alıyor. Günlük 2 bin lira. Giriş için 7 günlük 14 bin kapora isteniyor. Ancak burada da yer yok.

– Kadıköy'de özel bir grup hastanesi SGK'lı ise günlük 4 bin TL. SGK yoksa 8-10 bin arasında değişiyor. Burada da yer yok.

– Avcılar'daki özel bir hastane de günlük ücretin 2500 TL'den başladığını belirterek şu an için yer olmadığını söyledi.

– Güngören'de ise özel bir hastane günlük hasta yatışının 6 bin TL olduğunu söyledi.

HASTA KABUL ETMİYORLAR VEYA SEÇİM YAPIYORLAR

Türk Tabipler Birliği de bazı özel hastanelerin salgını fırsat bilerek fiyat artışına gittiklerini duyurdu. Açıklamada “Acil servisler dolu iken ve 112 acil hastalar için yer ararken özel hastanelerin birçoğu COVID-19 hastası kabul etmemekte veya sadece seçili hasta kabul etmektedirler” denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan özel ve vakıf hastanelerinin olanaklarının kamuya sunulmasını istedi. Tıp Hukuku Uzmanı Avukat Merve Gürcan da SGK'nın ödemelerinin cüzi olduğu için özel hastanelerin hastalardan fark ücretleri talep edebildiklerini ancak bu ücretlendirmelerin yönetmeliğe uygun olmak zorunda olduğunu belirtti.

Gürcan şöyle konuştu: Bir gecelik oda ücreti 4-5000 TL'den başlayıp 10-15 bin TL'yi bulabiliyor. Özel yatak, teşhis için yapılan her türlü tetkik, tedavi için yapılan serum ve ilaç uygulamaları hatta kullanılan ıslak mendil dahi ücretlendirilmektedir. Burada hasta ve hasta yakınları her aşamada detaylı fatura talep etmeli.