Özgür Özel’in açıklamaları üzerine, AKP’li eski vekil isim vermeden tehdit etti

AKP Antalya eski Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından mezarı ima ederek “Biz size 2 metrekarelik yer açarız” paylaşımında bulundu. Enç’in paylaşımının, Özel’in açıklamasının sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

ÖZEL’İN ZORLA DARBE İMASI ÇIKARILAN AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, dün yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

* Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk’ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları…

* Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız.