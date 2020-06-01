Öztrak’tan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı

Öztrak’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* Yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için bundan sonraki süreçte herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Virüs hâlâ aramızda dolaşıyor.

* Normalleşme kararlarında Bilim Kurulu’nun önerilerine ne kadar uyulduğunu bilmiyoruz. Bilim Kurulu’nun bir sözcüsü olmalıdır.

* Bugünden itibaren maske, mesafe ve temizlik konusunda çok daha hassas olmak zorundayız. Ancak bu şekilde 2. dalgadan kaçınabiliriz.

“KİME YARDIM YAPILDI?”

* Hem dünya lideri olduğunu iddia edeceksin, hem vatandaşından para isteyeceksin. Böyle bir hükümet başka bir yerde var mı? Hâlâ da millete IBAN numarası göndermeye devam ediyorlar. Kime yardım yapıldı? Bilen yok.

“DERHAL SON VERİN!”

* Çay üreticilerimiz perişan. Her sene hep aynı hikaye. ÇAYKUR üreticilere uyguladığı kontenjanı indirince özel sektör durumu fırsata çevirip yaş çayın fiyatını yerlerde süründürüyor.

* Çay üreticileri kota ve kontenjan uygulamasına ÇAYKUR derhal son versin, taban fiyatının altında ürün alan cezalandırılsın, çay kanunu çıkarılsın istiyor.

* Kaç gündür darbe diye tepinirken onun İçişleri Bakanı “Darbe teorisi üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar Türkiye’nin bugününden kopukturlar” dedi. Atalar, mühür kimdeyse Süleyman o’dur demiş. Şimdi bakalım mühür kimde, Süleyman kim?