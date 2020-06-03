Pandemi hastanesindeki hekimlere şoke eden cevap

Denizli'de döner sermaye gelirlerinin adaletli dağıtılmadığını ileri süren yaklaşık 200 hekim mücadele başlatmıştı.

Pandemi hastanesi ilan edilen Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli hekimler, ek ödeme kapsamında döner sermayeden bazı hekimlerin 14 bin lira aldığını bazı hekimlerin ise gelirlerinin daha da düşerek 4 bin liraya kadar gerilediğini belirtip duruma itiraz etmişti.

DİLEKÇE İLE BAŞVURMUŞLARDI

Başhekim Mehmet Erkaleli ile görüşen hekimler başhekimlik binası önünde toplanıp toplu dilekçe vermişlerdi. Ücret dağılımını başhekimliğin belirlediğini söyleyen hekimler Mart ayı içinde nöbet tutan hekimlere ödeme yapıldığını diğer hekimlere ise döner sermaye ödemesi yapılmadığını ileri sürmüştü. Ücretlerin eşit dağıtılmasını isteyen hekimler hastanede görevli tüm hekimlerin aynı riski taşıdığını ifade etmişti.

GÖREV YERİ BİLMECESİ

Hastane başhekimliği kendi belirlediği hizmet alanlarında görev yapan hekimlere pandemi ödemesi yaptığını açıklarken hastanede görevli diğer hekimleri pandemi kapsamının dışında tuttu.

Hekimler dilekçelerinde bakanlık tarafından belirlenen yerlerde görev yapmalarına, bulaş riski taşımalarına, pandemi için oluşturulan listelerde olmalarına rağmen kapsam dışı tutulduklarından şikayet etmişti.

Hekimler uygulamanın bakanlık hükümlerine aykırı olduğunu da ileri sürmüştü. Ekstra ödeme alan hekimlerin hastane bahçesinde kurulan pandemi çadırında görev alan hekimler olduğu, süreç içinde her hekime sıra gelmediği kaydedildi.

40 GÜN SONRA YANIT GELDİ AMA

Denizli Devlet Hastanesi hekimlerinin dilekçelerine başhekimlikten 40 gün sonra yanıt geldi.

Cevapta Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün sağlık tesislerindeki ek ödemelere ilişkin yazısına atıfta bulunularak, “Yapılan değerlendirme sonucunda; çalışma listelerinizden de görüldüğü üzere Mart ayı içinde başhekimlik tarafından belirlenen Covid 19 pandemisi kapsamındaki hizmet sunulan yerlerde görevlendirmenizin olmadığı anlaşıldığından, talebiniz değerlendirilememiştir” denildi.

ÖZTÜRK: KEYFİYET VE AYRIMCILIK VAR

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk risk açısından birimler arasında bir fark olmadığını belirterek, “Başka örneklerde tüm hastane çalışanları tavandan ücretlendirildi. Burada farklı muameleler yapıldı. Tüm hastane bulaşı riski ile karşı karşıya. Ücretlendirmenin de buna göre yapılması gerekiyordu. Para önemli değil. Önemli olan insanlara eşit davranmak. Bu ayrımcılık, hekimlerimizin corona salgını ile mücadelesinde motivasyonunu etkiler” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'YA SORU ÖNERGESİ

Sağlık çalışanlarının ücretlendirmelerine ilişkin 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliği hatırlatan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Öztürk soru önergesinde şu ifadeleri paylaştı:

*Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılan sağlık personeli sayısı kaçtır? Kaçına tavandan kaçına tabandan ücret ödenmiştir?

* Ek ödemelerde tavan ve taban miktarı hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

* Yönetmelik hükümlerine rağmen ek ödeme imkanından faydalanamayan sağlık personeli bulunmakta mıdır?

* Sağlık personeline yapılacak ek ödeme ve performens ödemelerine ilişkin hastane başhekimlerine karar verme yetkisi tanınmış mıdır? Bu yetkinin kapsamı nedir?

* Bazı başhekilerin keyfi karar alarak salgın sürecinde fiili görev yapmalarına rağmen hekim ve sağlık çalışanlarının bir kısmına ek ödeme verdirmedikleri iddiaları doğru mudur? Bu iddialarla ilgili olarak hakkında idari işlem başlatılan başhekim bulunmakta mıdır?

* Bazı başhekimlerin keyfi kararlarla ek ödeme yönetmeliğine aykırı olarak hak sahibi olmayan sözleşmeli idari personel ve yöneticilere ek ödeme yaptığı iddiası doğru mudur?

* Yönetmelik kapsamında ek ödeme hakları olmalarına rağmen başhekim insiyatifi nedeniyle ödeme alamayarak hak kaybı yaşayan personelin zararı ne şekilde tazmin edilecektir?