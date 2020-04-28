Parkta ‘uzun eşek’ oynayan 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza 

Ankara’da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala Mamakta’ki Astsubay Erhan Yıldırım Park’ında bir araya geldi.

POLİS GELİNCE KAÇTILAR AMA…

Gençler, maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayarak ‘uzun eşek’ olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi.

Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı.

31 BİN LİRA CEZA

Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak ‘uzun eşek’ oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)