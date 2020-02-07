Pegasus o pilotu işten çıkardı!

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkan parçalara ayrılan Pegasus Havayolları’na ait uçakta 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası ‘eski savaş pilotu’ sıfatı ile CNN Türk’e bağlanan ve Pegasus Havayolları’nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Bahadır Altan sarf ettiği sözler nedeniyle kısa sürede yayından alınmıştı.

Twitter hesabından açıklamaya yapan Altan bugün de Pegasus Havayolları’ndaki işinden çıkarıldığını duyurdu. Uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından şirkete çağrıldığını ve ‘haklı sebeple fesih’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını ifade eden Altan, yaptığı açıklamalarda eski savaş pilotu unvanını kullandığına dikkat çekti ve işten çıkarılmasında iktidarın baskısı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Altan, tazminat haklarını ‘haklı sebeple fesih’ gerekçesiyle alamadığını, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Bahadır Altan Twitter’da konu hakkında yaptığı paylaşımda “Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.