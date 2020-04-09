Pes dedirten görüntüler… Polis 180 lira ceza kesti

Corona virüsüyle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı ihbarını aldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklanan kadın yakalandı.

180 LİRA CEZA

Ekipler saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı. Polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda, kadının fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)