Portakal’dan bakana sert tepki: Hakkımı helal etmiyorum

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a seslendi ve kişisel verilerinin neden bazı haber sitelerine sızdırıldığını sordu. Ancak cevap alamadı. Televizyoncu Portakal, şimdi son çare olarak dün başvuruda bulunduğu CİMER’den yanıt bekliyor.

Portakal, bugün sosyal medyada yeni bir açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hakkını helal etmediğini ifade etti.

Portakal şunları yazdı:

Bir gün @csbgovtr bakanı @murat_kurum la karşılaşırız elbet.O zamana kadar ‘kişisel bilgilerimin nasıl/niye sızdırıldığı' sorusuna cevabı hazır hale gelir umarım. Bu kutsal günlerde diyorum ki, ‘hakkımı helal etmiyorum.' Benden kesinlikle helallik istemeyin, hakkım üzerinizdedir.”

NE OLMUŞTU?



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir’in Seferihisar ilçesinde Fatih Portakal’ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine soruşturma başlatmıştı. Ekipler, çiftlikte inceleme yapmış ve kaçak yapıya rastlanmadığı ortaya çıkmıştı.

Talep ettiği halde kendisine verilmeyen inceleme raporunun nasıl olup da bazı gazetelere sızdırıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soran Portakal, emniyete şikayette bulunduğunu duyurmuştu.