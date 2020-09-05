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Pozitif çıkanların vahim hatası

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Benli, "Sağlık çalışanlarımız riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyor. Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyiz" dedi.

Müslüm EVCİ
14:39 -
Haberler Gündem
Pozitif çıkanların vahim hatası

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından filyasyon ekiplerinin koruyucu kıyafetler ile görev başında çekilen fotoğraflarını paylaşarak açıklama yaptı.

Benli, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Sağlık çalışanlarımız bu kıyafetlerin içinde gece, gündüz demeden mücadele icindeler.

* Virüsü tespit edip çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyorlar.

* Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim.

KAYSERİ VAKA SAYISI ARTAN İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları artan iller arasında Ankara’nın yanı sıra Kayseri ve Konya illerinin de olduğunu ifade etmişti.

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Son güncelleme: 14:40 05.09.2020
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