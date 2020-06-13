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Prof. Dr. Mustafa Çetiner: AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak

Yeniden yükselişe geçen vaka sayılarını yorumlayan İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz" dedi.

Sozcu.com.tr
15:50 -
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Prof. Dr. Mustafa Çetiner: AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, ”Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az yüzde 40 civarında (kimilerine göre yüzde 80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle yüzde 7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız yüzde 10 bile değil” dedi.

”VAKALARDAN SÜPER BULAŞTIRICILAR SORUMLU”

Çetiner, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

”New York’ta 5 bin 700 corona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece yüzde 30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.”

Corona Cuma İsveç New York Türkiye
Son güncelleme: 16:00 13.06.2020
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