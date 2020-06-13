Prof. Dr. Mustafa Çetiner: AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, ”Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az yüzde 40 civarında (kimilerine göre yüzde 80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle yüzde 7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız yüzde 10 bile değil” dedi.

”VAKALARDAN SÜPER BULAŞTIRICILAR SORUMLU”

Çetiner, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

”New York’ta 5 bin 700 corona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece yüzde 30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.”