Prof. Görür: Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün farklı büyüklüklerde 6 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür bu depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

“ORALARDA DEPREM RİSKİNİ ARTIRABİLİR”

Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar Malatya, Pütürge-Sahilköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

* Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF'ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın.

* Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler.

* Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır.

ARTÇI DEPREMLER OLUYOR

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre bugün Malatya'da gerçekleşen depremler şu şekilde:

* Saat 13.44, Sahilköy-Pütürge; Büyüklük: 4.9, Derinlik: 5.0 km.

* Saat 14:02, Yazıca-Pütürge; Büyüklük: 3.1, Derinlik: 7.6 km

* Saat 15:38, Yazıca-Pütürge; Büyüklük: 4.5, Derinlik: 5.0 km

* Saat 16:19, Aliçeri-Pütürge; Büyüklük: 3.9, Derinlik: 5.0 km

* Saat 16:21, Kökpınar-Pütürge; Büyüklük: 4.3, Derinlik: 5.0 km

* Saat 18:06, Başmezra-Pütürge; Büyüklük: 4.3, Derinlik: 5.0 km.