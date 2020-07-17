Rabia Naz soruşturmasının kapatılmasına tepki: Bu nasıl bir vicdansızlık?

13 Nisan 2018’de Giresun’da evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediği görüşüne yer verildi.

Aile kızlarına otomobil çarptığını, yaralı olarak evin önüne bırakıldığını ve kızının ölümüne neden olan aracı de Eynesil ilçesinin AKP’li eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor.

GİRESUN SAVCILIĞININ AÇIKLAMASI

Giresun Başsavcılığından takipsizlik kararı ile ilgili yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı.

Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada 130 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurulduğu belirtilen açıklamada, “Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatan’ın Rabia Naz Vatan’a minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatan'a ait herhangi bir DNA'ya rastlanmamıştır” denildi.

Ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırıldığı vurgulanan savcılık açıklamasında, söz konusu aracın olay gününde Giresun’da değil, Trabzon’da bulunduğunun tespit edildiği de belirtildi.

“BU DOSYA KAPATILAMAZ”

Takipsizlik kararını Twitter hesabından paylaşan baba Şaban Vatan, Adalet Bakanı Abdullah Gül’ü etiketleyerek “Bu nasıl bir vicdansızlık? Rabia Naz’ımızın soruşturmasına Savcı Emine Öveyik, Görele’den gitmeden takipsizlik vermiş. Bize bunu açıklayın” mesajını yazdı.

Takipsizlik kararına CHP’ İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi. Tanal, “#RabiaNaz soruşturmasında savcılık, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Tüm şüpheler giderilmeden gerekli araştırmalar yapılmadan bu dosya kapatılamaz” açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Miletvekili Melda Onur, “AKP iktidarı #RabiaNaz’ın cansız bedeninin altında kaldı” mesajını paylaşarak soruşturmanın kapatılmaya çalışıldığını savundu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “Rabia Naz dosyası kapatılmış. Dünya tatlısı bir kız çocuğu bu dünyadan göçtü. Bunun bir cinayet olduğu, bizzat Rabia Naz’ın babası tarafından aylarca dile getirildi. Sesini duyuramadı. Buradan söz veriyoruz. AK Parti ilk seçimde iktidardan gidecek ve bu dosya tekrar açılacak” dedi.