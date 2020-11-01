Rabia Naz’ın mezarına ‘yıkım kararı’ iddiası

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan olayıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

AKP’li Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren’in, Rabia Naz’ın mezarının da aralarında olduğu 30 mezar için yıkım kararı çıkardığı ileri sürüldü.

BABASI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan Rabia Naz’ın mezarının görüntülerini ve Fen İşleri Dairesi yetkilisi olduğu iddia edilen kişinin ses kaydını paylaşan baba Şaban Vatan, “Ören ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Eren, mezarın yıkılması için işaret koymuş. Daha önceki belediye yönetimi, 4 yıl önce alınan meclis kararı iptali olmasına rağmen uygulanmaya çalışılan bu karar vicdansızlık. BurasI Rabia Nazımızın yurdudur. Buraya kimse dokunamaz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy da sosyal medya hesabından, “Giresun Ören Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren Rabia Naz'ın da mezarı aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı almış. Rabia Naz'ın mezarını Fen işlerinde yetkili ise başkan tarafından bizzat işaretlediğini anlatıyor. Bu karardan acilen vazgeçilmeli” açıklaması yaptı.

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