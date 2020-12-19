Raflara şeritler çekildi

Fahrettin Öztürk

Alkol satışlarının hafta sonu yasaklanma kararının, kuruyemişçi ve tekel bayilerinin kapalı olması karşısında ‘haksız rekabet’ oluşmaması gerekçesiyle alındığı belirtiliyor..

İKAZ ŞERİDİYLE ÖNLEM

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan Covid-19 genelgesinde başlangıçta kuruyemişçi ve tekel bayilerin hafta sonu kapalı olacağına dair bir ibare yer almamasına rağmen kolluk kuvvetleri fiili olarak yasağı uygulamaya başlamıştı. Esnaftan gelen şikayetler üzerine marketlerde de alkol satışı yasaklanarak, alkollü içecek dolap ve raflarına emniyet ikaz şeridini andıran şeritler çekildi.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, kuruyemişçi ve tekel bayi esnafına yönelik yasaklamayı eleştirmiş “Alkol yasağının corona ile mücadelede bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bu tamamen yaşam tarzına müdahaledir” ifadelerini kullanmıştı.

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