Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı kaç gün?

Müslümanların bir aylık Ramazan ayı ibadetinin ardından kutlanan Ramazan Bayramı’na artık az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı’nı karşılaşmaya hazırlananlar bu sene hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın ne zaman oldığunu ve kaç gün süreceğini sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 2020 Diyanet dini günler listesi…

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ



3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.